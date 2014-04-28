عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية أخبار المناطق

حرس حدود جازان يستعد لأسبوع خفر السواحل الخليجي

المصدر: الرياض – العربية.نت
رابط مختصر

عقدت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، اليوم، اجتماعاً تحضيرياً لإقامة أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي، الذي سينطلق هذا العام تحت شعار "سلامة البيئة البحرية والبرية" برئاسة مدير إدارة الشؤون البحرية العقيد حمد بن إسماعيل البر، وذلك بصالة الاجتماعات بإدارة الشؤون البحرية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعدادات القيادة لتنفيذ الفعاليات والبرامج والنشاطات المتنوعة المزمع تنفيذها خلال الأسبوع، بمشاركة الجهات الحكومية والتربوية والكشفية، بما يضمن إيصال رسالة الأسبوع إلى المجتمع بكل سلاسة وانسيابية ووضوح.

كلمات دالّة

#حرس, #الحدود, #جازان, #يستعد, #لأسبوع, #خفر, #السواحل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر