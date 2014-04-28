حرس حدود جازان يستعد لأسبوع خفر السواحل الخليجي

عقدت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، اليوم، اجتماعاً تحضيرياً لإقامة أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي، الذي سينطلق هذا العام تحت شعار "سلامة البيئة البحرية والبرية" برئاسة مدير إدارة الشؤون البحرية العقيد حمد بن إسماعيل البر، وذلك بصالة الاجتماعات بإدارة الشؤون البحرية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعدادات القيادة لتنفيذ الفعاليات والبرامج والنشاطات المتنوعة المزمع تنفيذها خلال الأسبوع، بمشاركة الجهات الحكومية والتربوية والكشفية، بما يضمن إيصال رسالة الأسبوع إلى المجتمع بكل سلاسة وانسيابية ووضوح.