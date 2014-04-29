أكثر من 60 مليونا لمشاريع بلدية بمكة المكرمة

وقّع أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أربعة عقود لمشاريع جديدة، شملت سفلتة ورصف وصيانة عدد من الشوارع والمخططات السكنية بمكة المكرمة.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقود الأربعة أكثر من 60 مليون ريال، وجاء توقيعها مع عدد من أكبر الشركات الوطنية المتخصصة، وذلك بهدف إنجاز أعمال هذه المشاريع وفق أحدث الطرق العلمية ولضمان الاستفادة منها في تطوير الخدمات المختلفة لأمانة العاصمة المقدسة.

وقال البار: "إن الأمانة ومن خلال توجيهات ومتابعة الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، فإنها تحرص على إنجاز المشاريع المختلفة التي من شأنها أن تعمل على تطوير الخدمات المقدمة والعناية بالمرافق الخدمية في مختلف المجالات والعمل على راحة ورفاهية المواطن وتوفير كل سبل العيش الكريم له".

وقد جاءت هذه المشاريع على النحو التالي: مشروع عملية سفلتة ورصف وإنارة شوارع شمال وشرق مكة المكرمة (مرحلة خامسة) وقيمته 15.795.996 ريالاً ومدته سنتان، ومشروع عملية صيانة الإسفلت بالمخططات السكنية الحديثة وقيمته( 8.470.100) ريال ومدته ثلاث سنوات، ومشروع عملية رفع كفاءة الطرق بمكة المكرمة (مرحلة ثانية) وقيمته 26.481.320 ريالاً ومدته سنتان، ومشروع عملية تحسين وتجميل الشوارع الرئيسية بمكة المكرمة وبلغت قيمة هذا المشروع ( 14.368.699 ) ريالاً ومدته سنتان، وقد بدأت الأمانة في التسليم الفعلي لمواقع هذه المشاريع وبالتنسيق مع المقاولين المنفذين تمهيدا للبدء في تلك المشاريع.

الجدير بالذكر أن لدى أمانة العاصمة المقدسة العديد من المشاريع الجديدة والمهمة والتي سيتم تنفيذها في مختلف نواحي مكة المكرمة وستسهم في المحافظة على شبكات الطرق والمرافق الخدمية العامة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار هذه المدينة المقدسة.