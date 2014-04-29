إنارة مواقع العلا التاريخية بالطاقة الشمسية

زار فريق عمل "دراسة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالمواقع السياحية والأثرية بالمملكة"، بالهيئة العامة للسياحة والآثار، مؤخراً محافظة العلا، بهدف معاينة المواقع السياحية والتاريخية التي سيتم تنفيذ المشروع فيها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتطوير المواقع السياحية في الهيئة المهندس أسامة الخلاوي أن الدراسة تأتي في إطار التعاون والشراكة في مجال الطاقة الشمسية بين الهيئة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتنفيذاً لتوصيات اجتماع سابق للفريق الفرعي بين الجهتين الذي تمت خلاله مناقشة وبحث استخدامات الطاقة الشمسية في الوجهات والمواقع السياحية، لافتاً إلى أن الاجتماع خلص إلى تشكيل فريق عمل "دراسة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالمواقع السياحية والأثرية بالمملكة"، وتحديد أحد المواقع بعد المعاينة على الطبيعة من القائمة المقترحة كنموذج تطبيقي.

يذكر أن الإدارة العامة لتطوير المواقع السياحية في الهيئة العامة للسياحة والآثار، قد بدأت في أواخر عام 2012م باستخدام الطاقة الشمسية في إنارة بعض المواقع السياحية التي تقوم الهيئة بتطويرها، وتم ذلك في عدد من المواقع كمسجد عمر بن الخطاب في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، ومشروع تهيئة مطل شفا حرة عويرض بمحافظة العلا الذي تم فيه تركيب تسعين وحدة إنارة تحتوي كل وحدة على لوح خلايا شمسية وبطارية كمرحلة أولى لاستخدام هذه التقنية ضمن برنامج تهيئة المواقع السياحية، وأبراج الحائر بمنطقة الرياض وتم فيه تركيب أربع وحدات إنارة موجه للأبراج الـ 6 بالموقع.