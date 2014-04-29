بلدية حفر الباطن تعتزم إنشاء متنزهين بالمحافظة

تعتزم بلدية محافظة حفر الباطن إنشاء متنزهين بحفر الباطن، الأول متنزه الملك خالد ومساحته 163.964 مترا مربعا، والثاني متنزه وادي فليج (المرحلة الثانية) ومساحته 371.758 مترا مربعا، علاوة على 19 حديقة ومتنزها تحتضنها حفر الباطن في الوقت الحالي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حفر الباطن نايف بن مناحي بن سعيدان أن هذه المشروعات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين الصورة الجمالية للمدينة، ولمواكبة القفزة التنموية الكبيرة التي تشهدها المحافظة، لافتاً إلى أن البلدية حرصت على زيادة وتنسيق المسطحات الخضراء لتكون متنفساً للأهالي وزوار المحافظة، إضافة إلى تنويع النباتات المزروعة لإضفاء اللمسة الجمالية المناسبة.

وأبان رئيس البلدية أنه يتم استخدام الطرق الحديثة للري حالياً، حيث بلغت أطوال شبكات الري والتمديدات 84.700 متر طولي، إلى جانب تركيب 133 رشاش هنتر كبير في الحدائق والمتنزهات، وحفر 4 آبار وصيانة 9 آبار في عدد من الحدائق، وبلغ عدد شتلات زهور الحوليات المنتجة حوالي 850.000 حولية مزهرة، وزراعة حوالي 2000 شجرة بالحزام الأخضر الشمالي والغربي، وزراعة 150 شجرة بطريق الملك فهد غرباً، و250 شجرة بطريق الملك فهد شرقاً.

وأشار بن سعيدان إلى أن البلدية قد نظمت مؤخرا فعاليات تدشين أسبوع الشجرة الـ ( 37 ) والبرنامج التوعوي السادس لعام 1435 هـ للعناية بالمرافق والحدائق العامة، تحت عنوان (مرافقنا بهاء وحضارة) بالمتنزه الواقع على طريق الملك فهد ( طريق الشمال الدولي).