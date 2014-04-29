جدة تستعد لحفل تدشين مدينة الملك عبدالله الرياضية

هيأت أمانة محافظة جدة 34 موقعاً في المحافظة لنقل حفل تدشين مدينة عبدالله الرياضية.

وأوضح أمين المحافظة الدكتور هاني بن محمد أبو رأس أن الأمانة سلّمت خمسة مواقع ليتم فيها نصب شاشات عملاقة لنقل حفل الافتتاح، موزعة على الكورنيش الشمالي والحديقة الصخرية والكورنيش الأوسط ووسط البلد، بالإضافة إلى 11 شاشة كبيرة تقع على التقاطعات الرئيسية، و27 شاشة داخل المجمعات التجارية بجدة.

يذكر أن إدارة الطرق في أمانة محافظة جدة قامت بعمل طرق الخدمات الخارجية للمدينة الرياضية على طريق المدينة وطريق الحرمين بطول 6 كيلو مترات، وزراعة نحو 800 نخلة على جميع مداخل مدينة الملك عبدالله الرياضية والطرق المؤدية إليها والمتفرعة من طريق المدينة المنورة، كما غطت أكثر من 7500 متر مربع بالعشب الصناعي في تقاطعات الطرق بالمدينة.