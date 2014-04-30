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الموعد الإلكتروني شرط إصدار وتجديد جواز السفر بعسير

المصدر: الرياض – العربية نت
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شرعت جوازات منطقة عسير اليوم، في تطبيق خدمة المواعيد الإلكترونية لجوازات السفر السعودية.

وأكد الناطق الإعلامي بجوازات منطقة عسير المقدم عبدالله بن حسين الهادي أنه لن يتم الشروع في تنفيذ أي إجراء خاص بإصدار جواز السفر أو تجديده إلا بموجب موعد إلكتروني مسبق كشرط أساسي للخدمة.

وأوضح الهادي أن تطبيق خدمة المواعيد الإلكترونية لجوازات السفر السعودية تهدف إلى تسهيل إجراءات المواطنين وتقديم الخدمة السريعة لهم، وذلك من خلال حجز موعد مسبق لإصدار جواز السفر أو تجديده عن طريق زيارة موقع المديرية العامة للجوازات أو البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، ومن ثم يقوم بمراجعة الجوازات حسب الموعد المحدد ليتم استقباله وإنهاء إجراءاته في وقت قياسي دون انتظار.

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