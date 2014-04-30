بلدية الخبر ترفع 252 سيارة تالفة من الشوارع

رفعت بلدية محافظة الخبر منذ مطلع العام الجاري 252 سيارة تالفة من شوارع وأحياء الخبر، وذلك بعد إشعار ملاكها من خلال وضع ملصقات تحذيرية بهدف إعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر عصام بن عبداللطيف الملا أن البلدية قامت بحصر السيارات التالفة والهياكل وإمهال أصحابها مهلة مدتها 15 يوما لرفعها، وفي حال عدم رفعها خلال المدة المحددة يتم رفعها مباشرة من قبل البلدية.

وأبان أن البلدية تقوم بحجز السيارات لمدة ثلاثة أشهر في حجز البلدية، وفي حال مراجعة مالك المركبة خلال الأشهر الثلاثة يتم منحه تصريحا لفسح المركبة بعد تطبيق الأنظمة والضوابط الخاصة بذلك، وأما في حال عدم المراجعة فإنه يحق للبلدية التصرف بها حسب الأنظمة نظرا لما ينتج عنها من تشويه للمنظر العام وجمال المدينة.

ونوه إلى أن السيارات المهملة يتم رفعها من قبل لجنة مشكلة من قبل بلدية محافظة الخبر ومرور الخبر، مؤكدا بأن دور البلدية يتمثل في حصر السيارات المهملة عن طريق بلدياتها الفرعية وإرسالها للجهات الأمنية للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات على تلك السيارات، مشيراً إلى أن بلدية الخبر ماضية في متابعة السيارات التالفة في الشوارع وذلك تمهيدا لإزالتها حسب الأنظمة.





