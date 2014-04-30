جامعة الباحة تشارك في المؤتمر الخامس للتعليم العالي

يشارك 12 طالباً وطالبة من جامعة الباحة في "فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لطلاب وطالبات التعليم العالي"، المُقام حالياً بمدينة الرياض.

وأفاد مدير جامعة الباحة الدكتور سعد بن محمد الحريقي بأن الجامعة استعدت للمؤتمر منذ وقت مبكر، وذلك عبر تشكيل اللجان الإشرافية والتنسيقية، وتسجيل ما يقارب 1500 طالب وطالبة، إضافة إلى استقطاب ما يقارب 600 مشاركة مختلفة موزعة على جميع محاور المؤتمر، والرفع بــ 180 مشاركة للتصفيات النهائية، متمنياً للطلاب والطالبات المشاركين التوفيق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة في الفعاليات.