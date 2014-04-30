حرس حدود جازان يشارك في أسبوع خفر السواحل الخليجي

يفتتح قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء عبدالعزيز بن محمد الصبحي، غداً، المعرض التوعوي الذي تنظمه قيادة حرس الحدود، ضمن مشاركتها في برامج أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي الثاني، وذلك بشاطئ المرجان بمدينة جيزان.

ويهدف المعرض إلى تعزيز أهداف الأسبوع المقام تحت شعار "سلامة البيئة البحرية والبرية" إلى جانب تنظيم معارض أخرى بشاطئ بيش وشاطئ الغدير في جزيرة فرسان، وتنظيم العديد من البرامج والنشاطات المتنوعة خلال الأسبوع، بمشاركة الجهات الحكومية والتربوية والكشفية وتوزيع المطويات التوعوية وإقامة محاضرات بمدارس جازان وتوزيع لوحات إرشادية في الطرقات والميادين العامة، بما يضمن إيصال رسالة الأسبوع إلى المجتمع بكل سلاسة ووضوح.

