طب الأسنان بجامعة أم القرى تنظم حملة للتبرع بالدم

اختتمت اليوم حملة التبرع بالدم التي نظمتها كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى تحت شعار "لننقذ حياة"، بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة بمقر الكلية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وبين وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية الدكتور رائد جستنية أن الحملة تأتي تجسيداً لإستراتيجية كلية طب الأسنان، وانطلاقاً من حرصها على التواصل مع مؤسسات المجتمع، لافتاً إلى أنها تنبع من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى تجاه أفراد المجتمع المكي بوجه عام وضيوف الرحمن بوجه خاص.

وأوضح عميد الكلية الدكتور محمد بياري المشرف على الحملة، أن الحملة التي تم تنظيمها من قبل أعضاء النادي بالكلية تهدف إلى غرس ثقافة العمل التطوعي، من خلال نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، إضافة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى عبر التبرع بالدم بشكل دائم.

وأضاف الدكتور البياري أن التبرع بالدم واجب إنساني ووطني يعكس مفهوم التكاتف والتكامل بين أفراد المجتمع، ويؤدي إلى ترسيخ علاقات وطيدة بين فئات المجتمع المختلفة وتنمية حب الوطن والولاء، ونشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراد المجتمع الواحد.