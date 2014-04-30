50 وحدة سكنية جديدة بمحافظة ينبع

قام الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة أمس، بوضع حجر الأساس لـ 50 وحدة سكنية في قرية النباه بمحافظة ينبع، حيث يشمل المشروع الخيري جامعاً ومركزاً ثقافياً وداراً نسائية، أنشأها المستودع الخيري بينبع بتبرع من شركة إسمنت ينبع، وصندوق بر سابك، بتكلفة قدرها تسعة ملايين ريال.

وكان في استقبال أمير المنطقة فور وصوله مقر الحفل يرافقه الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومحافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيي السليم، وعدد من المسؤولين والمواطنين، حيث قام أمير المنطقة بوضع حجر الأساس، ثم اطلع على مجسم المشروع، وشرف بعد ذلك الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة، واشتمل على عدد من الكلمات لممثلي الجهات المساهمة في المشروع.

وفي ختام المناسبة كرم أمير المنطقة الداعمين والمتبرعين لإنشاء هذا المشروع الخيري، وهم شركة إسمنت ينبع وشركة سابك، مقدماً الشكر لهم على مساهمتهم في تنفيذ هذا المشروع.

وعبر عن تطلعه للمزيد من هذه المشاريع الخيرية، مؤكدا أهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات لتقوم بدورها في تنمية المجتمع وتقديم المزيد من الدعم للمشاريع الخدمية والخيرية.