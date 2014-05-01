أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي ينطلق بمكة

تنطلق يوم غدٍ الجمعة فعاليات أسبـوع حـرس الحدود وخفر السواحل الخليجي بمنطقة مكة المكرمة، تحت شعار "سلامة البيئة البحرية والبرية"، وهي المناسبة التي تحتفل بها دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الثانية، تطبيقاً لقرارات اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ بهدف نشر التوعية البحرية لمرتادي البحر والتعريف بإجراءات السلامة والأمن البحري.

ويقام على هامش الفعاليات معرض في الرد سي مول بجدة يحتوي على عدد من الأجنحة، يتم من خلالها إيصال الرسائل التوعوية، وكذلك مسرح وركن خاص للأطفال وسيتم توزيع عدد من الجوائز القيمة بشكل يومي للحضور.

ويتضمن الاحتفال العديد من البرامج والفقرات التوعوية والترفيهية وتوزيع المطبوعات الإرشادية، وكذلك عقد مجموعة من المحاضرات التثقيفية إلى جانب عدد من الفعاليات أبرزها إنشاء معرض تحت الماء، والذي يعد الأول من نوعه على المستوى العربي, ويتضمن عدداً من الأجنحة التثقيفية لمزاولي هواية الغوص والتعريف بأهم تعليمات والإجراءات الواجب اتباعها لمزاولة هذه الهواية والتعرف على مخاطر استخدام بعض الأدوات التي تؤثر على سلامة الشخص والبيئة, وفعالية حملة تنظيف الشواطئ.

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة رئيس لجنة السلامة البحرية بالمنطقة العقيد بحري ناجي بن منصور الجهني أن الفعاليات تأتي استمراراً لبرنامج السلامة البحرية بالمنطقة والتي تحرص من خلالها على رفع مستوى وعي المواطن والمقيم في تطبيق متطلبات ومعايير الأمن والسلامة البحرية والمحافظة على سلامة البيئة.

ونوه الجهني إلى أنه لأهمية التفاعل والتواصل والمشاركة مع الجمهور فإنه تم تفعيل حساب لجنة السلامة البحرية بالمنطقة في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء هاشتاغ تحت مسمى "سلامتنا _ من _ سلامة _ بيئتنا".