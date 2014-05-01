تخصصي الطائف ينظم يوماً توعوياً للعلاج الطبيعي

نظم مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ممثلاً بقسم العلاج الطبيعي، أمس، فعاليات اليوم التوعوي للعلاج الطبيعي.

وشملت الفعاليات معرضاً توعوياً يضم العديد من الأجنحة التي تنوعت فيها المشاركة من منسوبي قسم العلاج الطبيعي مثل المطويات، والنشرات، والمجسمات التوضيحية، إضافة لمشاركة الشركات الطبية المتخصصة في تقديم أحدث الأجهزة الطبية والعلاجية في مجال العلاج الطبيعي.

كما شهدت الفعاليات عرضا مرئيا لقسم العلاج الطبيعي يتناول أهم الإنجازات التي حققها القسم، وعملية التطوير بالأجهزة والمعدات الحديثة، وما استجد في مجال العلاج الطبيعي على الصعيد العالمي، وكيفية رفع الثقافة المعرفية لمنسوبي القسم بما يتناسب مع التطور الكبير في هذا المجال، إضافة لإقامة محاضرات توعوية ناقشت آخر المستجدات في العلاج الطبيعي.

وفي نهاية البرنامج تم توزيع الهدايا على الحضور والمشاركين بالبرنامج العلمي.