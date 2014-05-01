جازان تشارك في مهرجان الفواكه الاستوائية العاشر

تشارك شركة جازان للتنمية في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية العاشر من خلال المعرض المصاحب للمهرجان والمقام حالياً بمقر مركز كادي مول التجاري، حيث يتضمن الجناح الخاص عرضاً لأبرز منتجات الشركة من أنواع المانجو وهي التومي، والهندي، والجلن، والسنسيشن، والبروما، والسوداني إلى جانب أنواع من منتجات الموز.

وتستثمر الشركة حالياً أكثر من 400 ألف هكتار لزراعة نحو 15 ألف شجرة مانجو تنتج من خلالها نحو 2000 طن من المانجو، إلى جانب 150 ألف شجرة موز تنتج 3500 طن سنويا .

ويعدّ مهرجان المانجو، والفواكه الاستوائية الذي يستمر أسبوعاً واحداً فرصة لتسويق المانجو والتعريف بما تمتلكه المنطقة من إمكانات زراعية كبيرة وفرص استثمارية في المجال الزراعي .