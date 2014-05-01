جامعة القصيم تظفر بالاعتماد الأكاديمي

وصف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، حصول جامعة القصيم على الاعتماد الأكاديمي لتكون ثالث جامعة سعودية تظفر بهذا الاعتماد بأنه حصيلة جهد وعمل شاق وتفاني من الجميع ومنجز علمي مرموق.

وعبر في رسالة شكر بعث بها إلى مدير جامعة القصيم الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي عن تهنئته له ولمنسوبي الجامعة وأهالي المنطقة.

وبين أن هذا الإنجاز تم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم السخي والبذل والعطاء غير المحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد لمؤسسات التعليم العالي خدمة لأبناء هذه البلاد المباركة والمقيمين فيها".

وأكد أن هذا المنجز يجب أن يكون عنواناً لمزيد من التطور والعطاء والإنجاز لخدمة أبناء هذه المنطقة العزيزة.