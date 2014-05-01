ورشة عمل لمعالجة العبث بالممتلكات المدرسية بنجران

نظمت إدارة التربية والتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة التجهيزات المدرسية (بنات)، أمس، ورشة عمل للمشرفات التربويات ومديرات ووكيلات المدارس بالمنطقة للحد من ظاهرة العبث بممتلكات المدرسة، وذلك بمقر الإدارة المدرسية بنجران.

وأوضحت المشرفة التربوية بتعليم نجران فاطمة القحطاني أن الورشة ناقشت ظاهرة العبث بممتلكات المدرسة والحلول العملية للحد منها، إضافة إلى استعراض آراء التربويين والطلاب حول الظاهرة والإجراءات التي يتوجب على المعلمة والمديرة اتباعها لمعالجة المشكلة وأهمية تنمية ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة في نفوس الطالبات.



