"كفى" تقيم معرضاً بمكة المكرمة بعنوان "معاً ننطلق"

أقامت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات فرع مكة المكرمة، مساء أمس، معرضاً توعوياً وتعريفياً بنادي الوحدة الرياضي، ضمن فعاليات ملتقى طلاب التربية الخاصة الأول بالعاصمة المقدسة تحت شعار "معاً ننطلق"، وذلك بحضور مدير عام التربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة حامد بن جابر السلمي وعدد من المسؤولين والمربين.

وأوضح مدير فرع جمعية "كفى" بمكة، إبراهيم الحمـدان، أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث بلغ عدد الحضور ما يقارب 200 شخص، 120 منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يُذكر أن فعاليات ملتقى طلاب التربية الخاصة الأول شاركت فيه بصحبة جمعية "كفى" كل من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية وجمعية المعاقين.