1628 مشاركة لجامعة تبوك في المؤتمر العلمي الخامس

زار وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، أمس، جناح جامعة تبوك المشارك في المؤتمر العلمي الخامس لطلاب وطالبات التعليم العالي المقام حالياً بمدينة الرياض, مستمعاً إلى شرح من مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي عن أبرز ما حققته الجامعة من تطور في جميع المجالات العلمية، وعن مشاركة الجامعة بهذا المؤتمر.

كما استمع لشرح من بعض الطلاب حول ما توصلوا إليه من مخترعات حول تقنية المايكروسكوب وطريقة عمله على تقنية الواي فاي مباشرة.

يذكر أن جامعة تبوك قد قامت برفع 1628 مشاركة لوزارة التعليم العالي للمشاركة بها تمثلت في 852 بحثاً علمياً, و61 مشاركة لأفضل خدمة مجتمعية, و56 مشاركة في الأفلام الوثائقية, و626 مشاركة في التصوير التشكيلي والضوئي والخط العربي والرسم التشكيلي والكاريكاتوري, و33 مشاركة في الابتكار المميز ومشروعات الريادة.