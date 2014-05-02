افتتاح فعاليات أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل

افتتح قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن مبارك جواح، أمس، فعاليات أسبـوع حـرس الحدود وخفر السواحل الخليجي في مجمع الظهر التجاري تحت شعار "سلامة البيئة البحرية والبرية".

ويقام على هامش الفعاليات معرض توعوي يتم من خلاله إيصال الرسائل التوعوية بالسلامة البحرية، وكذلك مسرح وركن خاص للأطفال، وسيتم توزيع عدد من الجوائز القيمة بشكل يومي للحضور، كما يتضمن الاحتفال العديد من البرامج والفقرات التوعوية والترفيهية وتوزيع المطبوعات الإرشادية، كما سينظم مسيرات بآليات البحث والإنقاذ ومعارض توعوية وتوزيع مطويات وهدايا في محافظات الخبر والجبيل ورأس تنورة والخفجي .

يذكر أن أسبـوع حـرس الحدود وخفر السواحل الخليجي يعد مناسبة تحتفل بها دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الثانية، تطبيقاً لقرارات اجتماع وزراء الداخلية بدول المجلس، بهدف نشر التوعية البحرية لمرتادي البحر والتعريف بإجراءات السلامة والأمن البحري .