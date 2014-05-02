السياحة والآثار تنفذ مشروع مخيمات بيئية بنجران

أرست الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخراً تنفيذ مشروع تهيئة وتطوير مخيمات بيئية في محمية عروق بني معارض في منطقة نجران.

وأكد وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله بن دليم القحطاني أن المشروع سيكون محفزاً للمشروعات السياحية في المنطقة والمملكة عامة، معبراً عن شكره للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على اعتماده للمشروع، وللأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية على التعاون المثمر مع "السياحة والآثار" من أجل سياحة مستدامة في منطقة نجران.

من جانبه أوضح مدير عام إدارة تطوير المواقع السياحية بهيئة السياحة والآثار المهندس أسامة الخلاوي أن مشروع تطوير محمية عروق بني معارض يأتي تطبيقًا لبرنامج تطوير المحميات الطبيعية في المملكة، ونواة لتطوير أول منتجع بيئي في المحميات الطبيعية، مشيرًا إلى أن المشروع يشتمل على 20 مخيماً بأحجام متنوعة ومطعم ومركز لاستقبال الزوار.

وبين أن المشروع هو نتاج للشراكة والتعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية في مجال تطوير المواقع السياحية والبيئية في المحميات الطبيعية بعد الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تطوير المخيمات الملائمة للبيئة المحيطة والمقارنة بينها واختيار أنسبها.

بدوره أفاد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة نجران صالح آل مريح أن اختيار محمية عروق بني معارض لإقامة مشروع المخيمات البيئية بها سيحقق رغبات الكثير من محبي السياحة البيئية.