بلدي يدمة يناقش تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظة

ناقش المجلس البلدي بمحافظة يدمة بنجران الخدمات البلدية المقدمة في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وتدارس الأعضاء في اجتماع عقد مؤخرًا المشروعات البلدية الجاري تنفذيها حاليًا في المحافظة، وإيجاد الحلول لمشروعات التعبيد للإسراع في تنفيذها في أقرب وقت ممكن، وكذلك الاطلاع على احتياجات المراكز من الخدمات البلدية، حيث وافق المجلس على تحسين وتجميل مدخل مركز السبيل وإنارة الطريق من مركز السبيل حتى محافظة يدمة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بيدمة علي بن ظافر آل فطيح أن المجلس ناقش طلبات المواطنين، فيما يخص أعمال التعبيد ودرء أخطار السيول، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات البلدية بمحافظة يدمة.