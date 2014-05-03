صحة تبوك تنظم غدًا مؤتمراً في طب الطوارئ

تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، غداً، مؤتمراً طبياً يتناول المستجدات الحديثة في طب الطوارئ، بمشاركة متخصصين من جامعات المملكة وجامعات عالمية، ويستمر ثلاثة أيام بمركز المؤتمرات والندوات بمستشفى الملك خالد تبوك.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الصيدلي محمد بن علي الطويلعي أن محاضرات المؤتمر ستناقش الجديد في طب الطوارئ، يتخللها عرض لتجارب وخبرات المشاركين بهدف رفع مستوى أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة، مشيراً إلى أن محاور الملتقى ستتناول محاضرة عن متلازمة الشرق الأوسط ( كرونا) تلقيها الدكتورة نانسي بونولومي.

وبين أنه سيتحدث في المؤتمر من الولايات المتحدة الأميركية مديرة الرعاية السريرية في مستشفى جامعة بنسلفايا الدكتورة إن ماريا بابا، والاستاذ المساعدة بكلية الطب بجامعة هارفارد الدكتورة ملييب أندرسون، ومدير معهد يلوجي لاستشارات طب الطوارئ الدكتورة نانسي بونولومي، والمدير التنفيذي لمعهد الاستشارات الطبية في كلية الطب بجامعة هارفارد الدكتور روبرت فريتاز.

ومن بريطانيا يتحدث في المؤتمر كل من المدير الطبي لمستشفى الأميرة الكساندرا الدكتور جود عبد الجواد، و من مستشفى رويال بورنموث الدكتور عبدالله يونس، ومن المملكة سيتحدث مستشار وكيل وزارة الصحة للشؤون العلاجية المشرف على أقسام الطوارئ بالوزارة الدكتور سطام العنزي، ومن جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض رئيس الجمعية السعودية لطب الطوارئ الدكتور أحمد وزان، ومدير مستشفى الولادة والأطفال بالدمام الدكتور صالح السلوك، ومن مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور محمد علي زيتوني.

وأفاد الطويلعي أن المؤتمر معتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 15 ساعة تعليم طبي مستمر.