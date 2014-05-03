عروس المصايف تستضيف البرنامج الكشفي المفتوح

تقيم وكالة شؤون الشباب بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة بالإدارة العامة للكشافة بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف، الثلاثاء المقبل، برنامجها الكشفي المفتوح للجمهور تحت عنوان "أكشنها معنا" وذلك بحديقة الملك عبدالله بمحافظة الطائف.

وأوضح مدير الإدارة العامة للكشافة بالرئاسة صالح بن سليمان الهزاع أن خطة الإدارة العامة للنشاطات الشبابية أعدت حزمة من البرامج على مدى 5 أيام، منها المسابقات والبرامج الثقافية والاجتماعية والفنية ومعارض مصاحبة توعوية موجهة للأسر ودوري في كرة القدم وكرة الطائرة.

وأكد أن الأنشطة تهدف إلى تنمية روح الأسرة الواحدة بين أفراد المجتمع بما يعود على الشباب بالنفع والفائدة، ويسهم في بث روح العمل التطوعي لدى الشباب المشاركين في تنفيذ البرنامج.



