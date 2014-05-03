مليار و600 مليون ريال تكلفة مشروعات بالمدينة المنورة

يقوم أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد عبدالقادر طاهر، غدًا، بجولة تفقدية في محافظات ومراكز المنطقة لمتابعة سير العمل في المشروعات البلدية الجاري تنفيذها والبالغ تكلفتها الإجمالية أكثر من مليار و600 مليون ريال.

وتشمل الجولة محافظة بدر ومركز المسيجيد والقاحة ومحافظة ينبع ومركز ينبع النخل، ويطلع على الجهود التي تقوم بها البلديات بالمحافظات والمراكز في مجال تنفيذ مشروعاتها، والوقوف عن كثب على جودة تنفيذ المشروعات، بما يضمن قيام الجهة المختصة في الأمانة والبلدية بتنفيذ مشروعاتها في وقتها المحدد، فضلاً عن الالتقاء بأعضاء المجالس البلدية هناك للاستماع لآرائهم وتطلعاتهم عن الخدمات التي تقدمها البلدية، والاستماع إلى آراء المواطنين وتطلعاتهم والعمل على تذليل ما يواجهونه من صعوبات وتحقيق آمالهم وأمانيهم نحو الرقي بالخدمات البلدية والتطور العمراني.

وأوضح الدكتور طاهر أن الجولة تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله- القاضية بتوفير الخدمات البلدية المميزة للمواطنين، وسعياً من أمانة منطقة المدينة المنورة لتحقيق توجيهات الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الرامية إلى تحسين الخدمات البلدية في جميع المدن والقرى، إلى جانب تفعيل الجهود التي أثمرت عنها الجولات الميدانية الدورية التي يقوم بها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وما صدر من توجيهات للتحقق من تنفيذ المبادرات على أرض الواقع.