أمير المدينة المنورة يرعى تخريج طلاب المسجد النبوي

يرعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز يوم غدٍ الاثنين حفل تخريج الدفعة الأولى من القسم العالي في معهد المسجد النبوي.

وبين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس أن الخريجين نهلوا العلم في رحاب مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام من كافة أنحاء العالم الإسلامي، ليكونوا منارات هدى ومشاعل علم وتقى ودعاة اعتدال ووسطية ليعودوا إلى بلادهم علماء عاملين ودعاة صادقين إلى الله على منهج قويم.

وأوضح أن معهد الحرم المكي والمسجد النبوي اللذين يدرس بهما قرابة 1200 طالب، يمثلون أكثر من 60 جنسية، يؤكد رسالة الحرمين الشريفين وعالميتهما، حيث يتخرج منهما سنويًا مئات الطلاب لخدمة دينهم ومجتمعاتهم وإبراز الصورة المشرقة والوجه الحضاري للسعودية.

وأفاد أن أمير المنطقة سيدشن حزمة من المشروعات في وكالة الرئاسة، منها مشروع التوسع في ترجمة الخطب في المسجد النبوي وإدارة الترجمة وإدارة العمليات وإدارة المشاريع وبرامج الإقراء والمقرأة القرآنية وحفظ السنة النبوية والمتون العلمية.