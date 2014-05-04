استقبال طلبات توظيف المعلمات بنجران

أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بنجران عن استقبال خريجات الكلية المتوسطة ومعهد المعلمات المعينات حديثاً بدءاً من اليوم الأحدوحدّدت الإدارة، اليوم الأحد، لاستقبال الخريجات اللاتي تبدأ أرقام هوياتهن الوطنية من 1000 إلى 1026، ويوم غدٍ الاثنين، للخريجات اللاتي تبدأ أرقام هوياتهن الوطنية من 1027 إلى 1040، فيما حددت يوم الثلاثاء القادم لاستقبال الخريجات اللاتي تبدأ أرقام هوياتهن الوطنية من 1041 إلى 1133.

كما سيتم اليوم استقبال خريجات معهد المعلمات اللاتي حددن رغباتهن الأولى محافظة شرورة بمكتب التربية والتعليم بشرورة.

ودعت الإدارة الخريجات إلى إحضار أصل شهادة الكلية المتوسطة، أو معهد المعلمات مع صورة منها، وأصل الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وصورة منها وملف علاقي.

وأوضح مدير عام التربية والتعليم بنجران، ناصر بن سليمان المنيع، أن استقبال الخريجات بمقر إدارة نشاط الطالبات بالفيصلية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حسب المواعيد المحددة.