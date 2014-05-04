صيف السعودية يبدأ بمهرجان البادية في بيشة

تحتضن محافظة بيشة منتصف الشهر الجاري مهرجان البادية، أول المهرجانات السياحية في صيف السعودية في نسخته الثانية، برعاية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام لهيئة السياحة والآثار.

وأوضح محافظ بيشة محمد بن سعود المتحمي أن مهرجان البادية سيشهد العديد من الفعاليات الثقافية والبرامج النوعية، مشيرًا إلى أن المهرجان هو باكورة المهرجانات السياحية في صيف السعودية، وتنطلق في 15 من رجب لهذا العام، بمشاركة مجالس التنمية السياحية واللجان السياحية في مناطق المملكة.

وأكد المتحمي سعي القائمين على هذه المهرجانات، إلى توظيف المقومات السياحية المختلفة التي تزخر بها المنطقة، والعمل على استثمارها الاستثمار الأمثل، فضلًا عن تفعيل مبادرة "عسير وجهة سياحية على مدار العام" التي يحرص سمو أمير منطقة عسير على دعمها وتفعيلها على الوجه الأكمل، لبلوغ النتائج المرجوة منها.

وأبان محافظ بيشة أن مهرجان البادية السياحي يهدف إلى إبراز اهتمام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالسياحة الصحراوية وتنميتها، وجذب الزوار والسياح للمحافظة واطلاعهم على ما تحتويه من أصالة وعراقة الماضي، والإسهام في تعزيز بيشة كوجهة سياحية، من خلال عقد الندوات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأمسيات الشعرية، وتنمية المفهوم العام للتراث وتأصيله في الأجيال الناشئة والمجتمع.

من جانبه، كشف مدير إدارة التربية والتعليم المشرف على الفعاليات والبرامج في مهرجان البادية سعد آل سالم، عن أبرز ما يتضمنه المهرجان من فعاليات متنوعة وبرامج ترفيهية وثقافية واجتماعية وتراثية ورياضية، تشمل دعم الأسر المنتجة، والحرفيين، والزارعين، إضافة إلى دعم وتوظيف الشباب، وتفعيل دور المسرح والجانب الثقافي، وتعزيز دور الفندقة والسياحة في المحافظة.

وأوضح أن المهرجان يحتوي على العديد من البرامج والفعاليات أبرزها: مسرح بيشة المفتوح، والهجانة، وسباق الخيل والإبل، وليالي بيشة التراثية، وسوق البادية التراثي، والفنون التشكيلية، ومعارض الصور الفوتوغرافية، إضافة إلى تنظيم رحلات صحراوية، وحملات توعوية مثل حملة "لا تترك أثراً".