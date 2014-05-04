مستشفى بمكة المكرمة يناقش التغذية العلاجية للأطفال

نظم مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة اليوم، فعاليات برنامج التغذية العلاجية للأطفال، وذلك لمناقشة أساسيات الحالة الغذائية وكيفية التدخل الغذائي العلاجي الخاص بكل حالة مرضية.

ولفت مدير المستشفى الدكتور وليد العمري إلى أن المستشفى أخذ على عاتقه إبراز الجهود العلمية لجميع تخصصات الأطفال، إضافة إلى الفائدة المجتمعية من تنظيم مثل هذا البرنامج.

وأفادت رئيسة قسم الغذاء والتغذية بالمستشفى أميرة فلمبان أن البرنامج ضم جلسات علمية وورش عمل قدمها متحدثون ذو كفاءة عالية في مجال تغذية الأطفال، وكان فرصة لتبادل المعرفة ومناقشة التحديات وعرض حلول للمشكلات الخاصة بالتغذية، مؤكدةً أهمية نشر الوعي وتثقيف المجتمع بالغذاء الصحي المتوازن للوقاية من مختلف الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.