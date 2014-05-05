أمير تبوك يتفقد مشروعات المدينة الجامعية بالمنطقة

يتفقد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً، المشروعات والمنشآت التي تنفذ في المدينة الجامعية لجامعة تبوك على مساحة 40 كيلومتراً مربعاً، ويشاهد نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، والتي قطعت شوطاً كبيراً في الإنجاز، ووصل عددها إلى 22 مشروعاً، تشمل مباني الإدارة العليا للجامعة، وكليات الطب والهندسة، والعلوم الطبية التطبيقية، والمستشفى الجامعي والجامع، وإسكان أعضاء هيئة التدريس والطلبة التي تجاوزت قيمتها 2.9 مليار ريال.

وأكد مدير جامعة تبوك، الدكتور عبدالعزيز العنزي، أن وزارة التعليم العالي، ممثلة في جامعة تبوك بالمنطقة، تحرص على تقديم خدماتها التعليمية والأكاديمية بشكل شامل في إيجاد هذه المشروعات الضخمة التي تنفذ في المدينة الجامعية في إطار الدعم المتواصل والمستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال إن الجامعة استلمت مشروع كلية العلوم الطبية التطبيقية والانتقال إليه مؤخراً بعد تجهيزه، إضافة إلى مشروع كلية الطب الذي تم الانتهاء من تنفيذه على مساحة 100 ألف متر مربع، وتستوعب الكلية أكثر من 3600 طالب وطالبة، وسيستفاد منه مع بداية العام الدراسي القادم مع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لإسكان أعضاء هيئة التدريس 385 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ المرحلتين الباقيتين بعدد 675 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 800 مليون ريال.