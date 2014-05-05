تخرج 7000 طالبة من جامعة أم القرى بمكة

تحتفل جامعة أم القرى في مكة المكرمة يوم غد الثلاثاء بتخريج الدفعة 41 من طالبات الجامعة وكلياتها بمحافظتي الليث والقنفذة من حملة دبلوم كلية المجتمع والبكالوريوس (انتظام وانتساب) والدبلوم العام والماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات العلمية والنظرية والطبية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمجيد الغامدي، أن عدد الطالبات المحتفى بهن هذا العام 7007 طالبات، منهن 202 طالبة من حملة دبلوم كلية المجتمع، و5852 طالبة من حملة البكالوريوس (انتظام وانتساب)إ إلى جانب 738 طالبة في الدبلوم العام و169 طالبة في درجة الماجستير و46 طالبة في درجة الدكتوراه.