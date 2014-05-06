تخريج الدفعة الثامنة بجامعة الجوف الأربعاء المقبل

يرعى الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، مساء الأربعاء المقبل، حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلابها البالغ عددهم 1146 طالباً للعام الجامعي الجاري 1434 /1435 هـ ، بالمدينة الجامعية في مدينة سكاكا.

فيما ترعى حرم أمير منطقة الجوف صاحبة الأميرة سارة بنت عبدالله بن عبد العزيز حفل تخريج الطالبات البالغ عددهن 2228 طالبة مساء السبت القادم في مجمع كليات البنات بسكاكا.

ورفع مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد بن اسماعيل البشري شكره وعرفانه للأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، وللأميرة سارة بنت عبدالله بن عبدالعزيز على دعمهما للجامعة وتشريفهما حفل التخرج السنوي الذي يعد مناسبة ينتظرها المجتمع ليحتفي بأبنائه وبناته الخريجين.

وقال البشري: تحتفي الجامعة بخريجيها بالتزامن مع فرحة الوطن التاسع، في ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين ليمثل هذا الالتقاء الزمني مشهداً وطنياً متكاملاً، وعرساً طلابياً يكتمل بحضور راعي الحفل والمجتمع الجوفي، معبراً عن سعادته الغامرة بانضمام هذه الدفعة إلى حقل العمل وبناء الوطن والإسهام في رفعته تحت رعاية دائمة من ملك هذه البلاد، الذي غرس لتطور التعليم العالي غرساً ستمتد ثماره أجيالاً عديدة.



