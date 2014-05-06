وزير الشؤون الإسلامية يرأس اجتماع الوزارة في الحج

يرأس وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة، الأحد القادم، الاجتماع الأول للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج لهذا العام، بحضور وكلاء الوزارة، وأعضاء اللجنة.

ويتناول الاجتماع برامج العمل والخطط التي أعدتها اللجان العاملة في إطار أعمال اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج، ومناقشة المسائل المتعلقة بالترتيبات الخاصة باستعدادات الوزارة للمشاركة في أعمال الحج لهذا العام.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة من أجل تقديم أفضل الخدمات بالصورة المشرفة والمحققة للأهداف المرجوة خدمة لضيوف الرحمن.