جامعة نجران تفتح باب التسجيل للدراسات العليا

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة نجران عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدراسات العليا (الماجستير)، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع.

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة نجران الدكتور عاطف الشهري أن التخصصات المطروحة للتقديم هي ماجستير (الحديث وعلومه) بكلية الشريعة ،وأصول الدين، وماجستير ( الرياضيات)، وماجستير (اللغة الإنجليزية التطبيقي) بكلية العلوم والآداب و(ماجستير التربية الخاصة)، و(ماجستير المناهج وطرق التدريس)، و(ماجستير رياض الأطفال) بكلية التربية و(ماجستير إدارة الأعمال) بكلية العلوم الإدارية.

وبين أن القبول سيكون إلكترونياً بشكل كامل عبر موقع الجامعة (www.nu.edu.sa).