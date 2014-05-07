جمعية السكر بالشرقية تنظم مشروع "المدرسة الصحية"

قامت جمعية السكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية مؤخراً، بإجراء سلسلة من اختبارات السكر والسمنة وقياس كتلة الجسم وضغط الدم لـ 800 طالب بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة الأحساء، حيث سجلت نتائج هذه الاختبارات وجود ما نسبته 2% من الطلاب مصابين بالسكر لم يتم اكتشافه، كما وجد نسبة ارتفاع السكر عند البعض قد وصل إلى 500 ملجم/ دل وسيتم تحويلهم للمستشفيات لمتابعة حالتهم.

وأوضح أمين عام جمعية السكر الدكتور كامل سلامة، أن هذه الاختبارات جاءت من قبل جمعية السكر بعدما وقعت مذكرة تفاهم مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية للكشف عن (السكر - السمنة) على طلاب المدارس بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وعدد أهم أسباب السمنة، حيث يأتي في مقدمتها الإفراط في الأكل وخاصة الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والأكل بين الوجبات وقلة الحركة، محذرا من بعض الأكلات التي تقدم في المقاصف المدرسية والتي تحتوي على كمية عالية من الدهون مثل الشكولاتة والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية.

وأفاد أمين عام جمعية السكر أن المشروع يهدف إلى جعل المدارس مكانًا للتثقيف الصحي للطلاب والطالبات والهيئات التدريسية ولجان الآباء والأمهات، ويُحفّز المدارس على أخذ خطوات علميّة بهذا الاتجاه مثل القيام بقياس أوزان وأطوال الطلاب والطالبات، ومعرفة منحنى نموهم ثم قياس مستويات سكر الدم وضغط الدم للذين يعانون من السُمنة، وتشجيع الطلاب والطالبات على تناول الإفطار الصحّي في المنزل قبل التوجه للمدرسة، إضافة إلى إدخال العديد من الأغذية الصحية في مقاصف المدارس، وتشجيع ممارسة التمارين الرياضية أثناء وبعد اليوم الدراسي، وإدخال الإرشادات الصحّية والغذائيّة في المنهج، لافتاً إلى أن البرنامج يشمل تَبنّي الهيئات التدريسيّة للسلوكيّات الصحّية ومحاربة السُمنة والسكري لديهم وأخذهم كنماذج صحّية يحتذى بها الطلاب والطالبات.