صحة المدينة المنورة تنظم مؤتمراً لأبحاث التمريض

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي، أمس فعاليات المؤتمر السعودي الأول لأبحاث التمريض المنعقد بعنوان "نتائج قيمة لأبحاث التمريض" والمعرض المصاحب له.

وبدأت فعاليات المؤتمر الذي تنظمه إدارة التمريض بصحة المنطقة بالتعاون مع الوكالة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بكلمة لمدير عام صحة المدينة أكد من خلالها أهمية الرسالة الإنسانية النبيلة لمهنة التمريض التي تتطلب من ممارسيها التضحية والصبر لتحقيقها.

وأفاد أن انعقاد هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط يجسد الدعم التي توليه وزارة الصحة للعاملين في هذا القطاع الحيوي لخدمة أفراد المجتمع، مؤملاً أن يبلغ المؤتمر الأهداف المرجوة منه.

وشهد المؤتمر السعودي الأول لأبحاث التمريض مشاركة العديد من الباحثين والمتخصصين في مهنة التمريض من داخل المملكة وخارجها حيث تم احتساب 20 ساعة تعليمية للحضور المسجلين.