مياه الباحة تُكرم متقاعديها لهذا العام

احتفى منسوبو المديرية العامة للمياه بمنطقة الباحة بتكريم زملائهم المتقاعدين لهذا العام، في حفل أقيم أمس، بحضور مدير عام المياه بالمنطقة المهندس محمد آل عضيد.

وعبّر المهندس آل عضيد عن شكره وتقديره للمتقاعدين نظير ما قاموا به من جهود طيلة فترة عملهم لخدمة الوطن والمواطن، متمنياً لهم حياة سعيدة.

فيما ثمن المتقاعدون هذا التكريم وما لمسوه من مشاعر صادقة ملؤها الاحترام والتقدير لجهودهم التي بذلت خلال السنوات الماضية، متمنين لزملائهم النجاح والرقي في أعمالهم.

وتخلل الاحتفاء العديد من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية، وتسليم الهدايا والدروع التذكارية للمتقاعدين.