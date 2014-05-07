480 أسرة تستفيد من السلة الغذائية بحائل

وزعت جمعية الخطة الخيرية التابعة لمنطقة حائل سلتها الغذائية للأسر المسجلة في كشوفها البالغ عددها 480 أسرة تضم أكثر من 2200 فرد في مدينة الخطة والقرى المجاورة لها، وذلك عن الربع الثالث لعام 1435هـ.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخطة الخيرية عقيل العقيل إن الصرف شمل عدداً من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة، إضافة إلى سلة غذائية مغلفة قدمتها إحدى المؤسسات الخيرية بالمملكة، استفاد منها عدد من الأرامل والأسر المحتاجة والمرضى والمقعدين.

وأضاف أن الجمعية قامت بتوزيع أجهزة طبية للمرضى المسجلين في كشوفاتها مثل جهاز تحليل السكر، وجهاز قياس الضغط، وجهاز الربو، إضافة إلى إطلاعهم على طريقة عمل الأجهزة، لافتاً النظر إلى أنه تم التعاون مع مركز الرعاية الصحية الأولية للكشف على المتقدمين المسجلين في كشوفاتها، وإفادة الجمعية بتقرير طبي عن حالة المريض بناء على ملفه الصحي لدى المركز.