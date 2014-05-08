اجتماع لمناقشة أوضاع صيادي الأسماك بينبع

بحث اجتماع عقد في ينبع أمس برئاسة المحافظ المهندس مساعد السليم مطالب ومقترحات بشأن أوضاع الصيادين والخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ في الاجتماع الذي حضره مدير عام إدارة المصايد البحرية بوزارة الزراعة حسين حجي وممثلو الجهات ذات العلاقة بالمحافظة على أهمية معالجة أوضاع الصيادين وآليات تطويرها .

وناقش الاجتماع سبل مساهمة المحافظة في إنشاء وتنفيذ بعض المشاريع والبرامج مثل إنشاء مرفأ للصيادين في العزيزية, واستكمال المرافئ التي تلبي حاجة صيادي المحافظة, إلى جانب استعراض مخطط مشروع مرسى العزيزية، الذي سيتم تنفيذه قريباً, وإنشاء جمعية للصيادين, وتفعيل دور لجنة الصيد المحلية, وتنظيم رياضة الغوص, وزراعة الشواطئ بنبات المنجروف, وإنشاء مبنى ومتحف للثروة السمكية بالمحافظة، إضافة إلى تنظيم مواسم حظر الصيد, والتنسيق مع حرس الحدود في تنظيم عمليات الصيد والغوص.