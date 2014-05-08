تعليم الشمالية يعتمد 6 مرشحين لجائزة التميز

أعتمد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية أسماء المرشحين لنيل جائزة التميز على مستوى المملكة في دورتها الخامسة, التي شملت فئة مديري المدارس والمعلمين والمشرفين والمرشدين على مستوى شؤون تعليم البنين وشؤون تعليم البنات بعد تدقيق الأسماء التي أعلنتها لجنة جائزة التربية والتعليم للتميز.

وتم ترشيح مدير مدرسة واحة المعرفة محمد المحمود لنيل الجائزة على مستوى الوزارة لفئة المدراء، وترشيح المعلم بابتدائية المساعدية فايز العنزي لنيل الجائزة على مستوى الوزارة لفئة المعلمين، وترشيح المشرف التربوي من مكتب التربية والتعليم بالحدود الشمالية مفلح بن العنزي لنيل الجائزة عن فئة المشرف التربوي، أما عن فئة الإرشاد الطلابي فقد تم ترشيح المرشد الطلابي بابتدائية الأمام الشافعي خاطر الرويلي.

وتم ترشيح المعلمة بالروضة الثانية المعلمة سلطانة مرزوق الزارع لنيل الجائزة على مستوى المعلمات، أما عن فئة المرشدة الطلابية ترشحت المعلمة انتصار صالح النذير من الثانوية الثانية بعرعر لنيل جائزة التربية والتعليم للتميز.

فقد تم تثبيت وإرسال استمارات المرشحين الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني للأمانة العامة للجائزة وتم الرفع بمسوغات ترشيحهم مع الشواهد وذلك وفقا للمعايير التفصيلية للجائزة وحسب اللائحة التنظيمية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتي قام بتنفيذها ميدانيا المشرفين التربويين في جميع قطاعات الإدارة.