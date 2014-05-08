تكريم الفائزين بجائزة الدراسات القرآنية بالمدينة

نظمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه "تبيان"، أمس، حفل جائزة الرسالة العلمية المتميزة في الدراسات القرآنية.

وأوضح معالي مدير الجامعة الإسلامية، الدكتور عبدالرحمن السند، أن خدمة كتاب الله من أشرف ما تتعلق به النفوس، مشيرا إلى أن الجامعة متمثلة بفرع جمعية "تبيان" كانت ولاتزال من أهم الصروح العلمية لخدمة كتاب الله عز وجل، مثنياً على جهود الجمعية العلمية السعودية في خدمة كتاب الله.

وأعلن رئيس اللجنة العلمية بالجمعية، الدكتور عيسى الدريبي، فوز كل من الباحث من قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن محمد العثيمين عن رسالته "قواعد الاختيار عند القراء - دراسة نظرية تطبيقية"، والباحث من قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية فواز بن منصر الشاوش عن رسالته "أساليب العرب في الكلام وأثرها في التفسير من خلال جامع البيان للطبري".