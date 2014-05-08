صحة الباحة توزع 6000 منشورة تثقيفية عن كورونا

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، أمس، الحملة الميدانية "درهم وقاية خير من قنطار علاج" للتوعية بفيروس كورونا.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي والتوعية الصحية الناطق الإعلامي بصحة الباحة، أحمد الزهراني، أن الحملة الميدانية التي تنفذ بالتنسيق مع إمارة منطقة الباحة تهدف لرفع وعي المجتمع حيال الوقاية من فيروس كورونا، حيث قامت مجموعة من منسوبي صحة الباحة بتوزيع منشورات تثقيفية للتعريف بالفيروس والطرق الصحية للوقاية منه.

ولفت إلى أن الحملة وزعت 6000 منشورة تثقيفية في مختلف مدن منطقة الباحة وفي مراكزها التجارية وشوارعها العامة، إضافة إلى إجابة الفريق عن تساؤلات واستفسارات المواطنين والمقيمين.