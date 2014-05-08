مشاريع تدريب تقني ومهني بالباحة بـ194 مليون ريال

تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حالياً على تنفيذ عدد من مشروعات بمحافظات منطقة الباحة ما بين كليات تقنية ومعاهد للبنين والبنات، بتكلفة تتجاوز 194 مليون ريال.

وأوضح رئيس مكتب الدعم وضبط جودة التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس طارق الزهراني أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ خمسة مشروعات تدريبية جديدة في عدد من محافظات المنطقة، تشمل مشروع الكلية التقنية للبنات بالباحة بتكلفة إنشاء تقدر بأكثر من 91.6 مليون، ومشروع استبدال المعهد الصناعي الثانوي بالباحة بتكلفة تتجاوز 32 مليون ريال، إلى جانب إنشاء معهدين صناعيين جديدين في كلٍ من بلجرشي بتكلفة31 مليون ريال وفي محافظة المندق بتكلفة تقدر بـ35 مليون ريال، إضافة إلى إنشاء المعهد الثانوي الصناعي بسجن منطقة الباحة بتكلفة تزيد عن 3 ملايين ريال.

وبين أنه يجري العمل حالياً على طرح مشروعات جديدة في قطاع تهامة تشمل الكلية التقنية للبنين بقلوة والمعهد الثانوي الصناعي بقلوة، مؤكداً أن هذه المشروعات ستسهم - بإذن الله - في استقطاب وتأهيل أبناء منطقة الباحة لسوق العمل.