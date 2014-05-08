وفد وزاري يطلع على واقع الميدان التربوي بالباحة

اطلع وفد من وكالة وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية على واقع الميدان التربوي بهدف تعزيز جوانب العطاء المتنوعة، والعمل على نقل الخبرات والتجارب التربوية بين إدارات التربية والتعليم، من خلال الجولات الميدانية التي شملت عدداً من مدارس المنطقة للبنين والبنات، عُقد خلالها عدد من الاجتماعات وورش العمل مع الجهات ذات العلاقة في الإدارة.

من جانبه، أكد المدير العام للتربية والتعليم أهمية المتابعة واستمرار التقويم والمراجعة للميدان التربوي بما يحقق التقدم والتطور للعمل على تحقيق متطلبات واحتياجات الطلاب في مسيرتهم التعليمية والتربوية، منوهاً بزيارة الوفد التي سيكون لها مردود إيجابي على الميداني التربوي بالباحة.