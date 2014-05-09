برنامج "أنت الامل" الاجتماعي بالطائف

دشنت دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف امس برنامج "أنت الامل"، بحضور مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور يوسف بصفر ، وذلك ضمن البرامج والأنشطة الاجتماعية المقامة بالدار.

وأوضح مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف حسين العبادي أن البرنامج يهدف إلى تعديل سلوك الأحداث من خلال البرامج والأنشطة، وتنمية قدرات الذات، والاحساس بالمسئولية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج الرياضية والترفيهية والتوجيهية وبرامج تعديل السلوك، حيث نفذ البرنامج بالتعاون مع مكتب الندوة العالمية للشباب الاسلامي بمحافظة الطائف.

