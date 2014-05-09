مدني جازان يحذر من تقلبات جوية على المنطقة

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان اليوم الجمعة من تقلبات جوية مفاجئة تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الرائد يحي القحطاني أنه ورد لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة تنبيه من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد أنه من المتوقع تكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط بالرياح السطحية.

وحذر القحطاني من التقلبات الجوية, مشدداً على عدم الاقتراب من بطون الأودية وتجمعات المياه وضرورة متابعة تحذيرات الدفاع المدني, سائلاً الله تعالى السلامة للجميع.

