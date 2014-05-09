مركز محمد بن ناصر يكافح طيف التوحد

احتضن مركز الأمير محمد بن ناصر لخدمات التربية الخاصة في مدينة جازان السعودية، دورة مقاييس اضطراب طيف التوحد وسط مشاركة أكثر من 85 متدرب ومتدربة فيما انتهت الدورة مساء الجمعة.

ونظّم المركز العربي الارتقائي الدورة بالإشراف من قبل وزارة التربية والتعليم في منطقة جازان، واقيمت ورش العمل بتحت عنوان إدارة وتعديل سلوك الطفل التوحدي بالمنزل، وتفاعل العديد من الآباء والأمهات مع مقدّم الدورة الدكتور نبيل حمدان، حيث يعاني أطفال التوحد وعوائلهم من مشاكل المرض اللا معروف.

ويهدف المسؤولون عن الدورة، إلى رفع وعي الآباء في جنوب البلاد، بعد ازدياد الحالات حسب إحصاءات رسمية في السنوات الأخيرة.

