مستشفى بالباحة ينظم حمله توعويه ضد "كورونا"

نظم مستشفى قلوة العام في منطقة الباحة أمس، حملة توعوية عن فيروس "كورونا " شملت توزيع أكثر من ألف بروشور توعوي للتعريف بأعراض الفيروس وكيفية انتقاله وطرق الوقايه منه.

وأوضح مدير مستشفى قلوة العام خميس العويفي أن هذا النشاط يأتي ضمن دور المستشفى التوعوي، مشيراً إلى أن موظفي المستشفى قاموا بتوزيع البروشورات على المواطنين والمقيمين في مختلف الأسواق والأماكن العامة بالمحافظة .

من جانبه، أكد مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية الناطق الإعلامي بصحة الباحة أحمد الزهراني أن الشؤون الصحية بالمنطقة ستواصل إقامة حملاتها التوعوية بالفيروس، التي تشمل المحاضرات وعرض الأفلام التثقيفية عن المرض بالمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس والأماكن العامة، إلى جانب توزيع البروشورات التوعوية في مختلف محافظات المنطقة.



