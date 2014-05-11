أمانة الرياض تدرج حي لبن ضمن مشاريع تطوير العاصمة

كشفت أمانة منطقة الرياض عن إدراج (حي ظهرة لبن) بمدينة الرياض ضمن مشاريع تحسين وتطوير شوارع العاصمة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وفور توفر الاعتمادات المالية لتنفيذ مشاريع الرصف والإنارة والتشجير في جميع أرجاء حي لبن وعدداً من الأحياء الأخرى والتي أدرجت فعلياً ضمن خطة مشاريع الأمانة لتلبية احتياجات المواطنين من سكان مدينة الرياض والمقيمين بها من الخدمات والمرافق البلدية.

وأوضحت الأمانة أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الهندسية الخاصة بتحسين وتطوير الشوارع الرئيسية في حي ظهرة لبن، والتي يزيد عرضها عن 30 متراً، وتشمل أعمال الإنارة والتشجير وإنشاء الأرصفة وممرات المشاة وإعادة سفلتة الشوارع، وذلك ضمن مشروع تنظيم الجزر الوسطية في الشوارع الرئيسية بجميع أحياء العاصمة.