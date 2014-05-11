طلاب تعليم "جازان" يتميزون في "تدبر"

حقق طلاب الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان، نتائج متميزة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية "تدبّر" التي استضافتها إدارة التوعية الإسلامية بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، واختتمت برامجها مؤخرا.

ونال الطالب عبدالرحمن العطاس، المركز الخامس على مستوى المملكة في الفرع الأول لحفظ القرآن الكريم كاملا، كما حقق الطالب سعد طوهري المركز الخامس في الفرع الثالث لحفظ 15 جزءا من القرآن الكريم، وحصد الطالب ناصر محمد الحربي المركز الأول على مستوى المملكة في الفرع الرابع لحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، فيما نال الطالب موسى عواف المركز الأول على مستوى المملكة في الفرع الثاني للسنة النبوية، وحقق الطالب عبدالكريم عواف المركز الثامن في مسابقة السيرة النبوية.

وهنأ مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة، محمد بن مهدي الحارثي، الطلاب الفائزين في المسابقة والمشاركين، معربا عن اعتزازه ومنسوبي الإدارة كافة بالنتائج المتميزة لطلاب جازان، مبرزا الدور الرائد للمعلمين والمشرفين المساهمين في هذا الإنجاز، وكذلك أولياء أمور وأسر الطلاب الذين يدفعونهم إلى هذا التميز عبر التربية والتنشئة الصالحة.