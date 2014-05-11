مشاريع إنارة في مكة المكرمة بـ 33 مليون ريال

وقعت أمانة العاصمة المقدسة اليوم، عقداً جديداً لمشروع تنفيذ أبراج الإنارة بمكة المكرمة، بقيمة إجمالية بلغت 33.5 مليون ريال، وسيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، أن الأمانة قد أبرمت مؤخراً العديد من المشروعات المهمة لتنفيذ شبكات الإنارة وتطويرها والعناية بها من خلال فرق الصيانة المتخصصة التي تقوم بمتابعتها أولا بأول.

وبين أن الأمانة نفذت العديد من الأعمال والتركيبات الجديدة في شبكات الإنارة والتي شملت جميع شوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأفاد مدير إدارة صيانة الإنارة المهندس بندر نوح، أنه تم خلال العام الماضي تركيب أكثر من 5 آلاف برج وعامود مختلفة الأطوال و3 آلاف من الكشافات والفوانيس والأذرع، بالإضافة إلى إجراء العديد من أعمال الزينة التي تم تركيبها بأشكال وأساليب فنيه مميزه، وشملت جميع شوارع وميادين مكة المكرمة.